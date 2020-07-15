15 июля 2020 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 12:01 — REGNUM Запрос депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного по поводу внесенных по просьбе МИД РФ исключений в конституционную поправку о недопущении отчуждения российских территорий в пользу других государств при демаркации, делимитации и редемаркации границ закономерен и еще до голосования ставился перед российскими властями. Однако тогда разъяснений сделано не было.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое молчание породило в Японии слухи, а то и прямые утверждения о том, что эти исключения были внесены чуть ли не специально для продолжения российско-японских переговоров в верхах о судьбе южно-курильских островов, на которые необоснованно и незаконно выдвигает претензии японское правительство.

Отвечал на запрос коммуниста глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который заявил: «Это исключение, это вопросы, связанные с техническими историями, связанными с установлением конкретной границы с конкретным государством». Позже он уточнил, что демаркация подразумевает техническое установление линий границ. «Здесь не может быть речи о каких-то островах, о каких-то территориях», — сказал парламентарий.

Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок к Конституции РФ. Инициативой предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, признается экстремизмом.

Павел Крашенинников и Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Cikrf.ru

Что касается демаркации границы, то, действительно, она предусматривает техническое установление рубежа, по которому происходит пограничное размежевания. Совсем другое содержание вкладывается в понятие включенной в «исключения» делимитации границы. Делимитация — это не техническая, а политическая процедура, предусматривающая переговоры, на которых определяется пограничная линия, разделяющая две соседние страны. И чаще всего это переговоры о заключении мирного договора, о якобы необходимости которого убеждает японцев и российское руководство правительство Японии и лично премьер-министр Синдзо Абэ.

Для официального Токио допущение изменения японо-российской границы через процедуру делимитации — это важная лазейка, позволяющая рассчитывать на продолжение переговоров именно об отчуждении законно принадлежащих РФ южно-курильских островов как условии подписания давно ставшего анахронизмом «мирного договора». Не поэтому ли глава комитета Госдумы предпочел в ответе на запрос не затрагивать вопрос о делимитации, а говорить лишь о демаркации?

Синдзо Абэ Kremlin.ru

В любом случае необходимо четкое заявление не депутатов, а инициировавших включение «исключений» президента РФ и министра иностранных дел с четким разъяснением, применимы ли предложенные ими исключения в случае продолжения японских притязаний на российские Курильские острова. Иначе, вопреки требованиям нашего народа, конституционный запрет на отчуждение российских земель становится не «железобетонным», а каким-то «гуттаперчевым»…