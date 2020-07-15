Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об отмене отправки из страны студентов, которые проходят обучение только в режиме онлайн. Об этом 14 июля сообщил федеральный судья в Бостоне, передает CNN.

При этом о решении о депортации из США, обучающихся исключительно в режиме онлайн студентов, иммиграционной службой и Службой таможенного контроля было объявлено за неделю до этого, и оно в первую очередь касалось въехавших в страну по визам F-1 и М-1.

В результате многие учебные заведения страны, включая такие престижные как Гарвард и Массачусетский технологический институт, подали на администрацию президента в суд из-за ограничений на въезд в США.

Также, по данным источников телеканала, сообщается, что в Белом доме теперь сосредоточены на том, чтобы правило применялось только к новым студентам, а не к студентам, уже находящимся в США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что недостаточное количество женщин и представителей расовых и этнических меньшинств на руководящих постах в армии США вызывает обеспокоенность у американского экспертного сообщества.