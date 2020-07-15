Киев, , 12:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его фракция «Слуга народа» до сих не определились с кандидатурой нового главы Нацбанка страны, заявила на брифинге 15 июля депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Нет никакого пока кандидата, который утвержден», — отметила она.

По словам Верещук, вопрос может решаться на заседании фракции «Слуга народа» 16 июля, где может присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.

«Завтра, действительно, будет заседание фракции. На нем, действительно, может быть президент… Заседание фракции касается кандидатов на руководство НБУ», — отметила депутат.

ИА REGNUM напоминает, что Рада уволила с поста главы Нацбанка Якова Смолия 3 июля. 17 июля Рада должна уйти на летние каникулы, и ранее многие политики и эксперты заявляли, что будет опасно для экономики, если Нацбанк останется без руководителя до сентября.