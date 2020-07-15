Тбилиси, , 12:08 — REGNUM Все, кого помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили, являются преступниками, а не политическими заключенными. Об этом она заявила журналистам во время визита в Зугдиди, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Зурабишвили задали вопрос о «политзаключенных», но она ответила, что в Грузии нет тех, кого судебная система преследует по политическим мотивам.

«Я повторю столько раз, сколько необходимо, что ни один из них не является политзаключенным. Они очень серьезные преступники», — сказала президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Зурабишвили помиловала экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву. Бывший глава военного ведомства был признан виновным в участии в беспорядках, когда в июне 2019 года толпа штурмовала здание парламент страны. Экс-мэра осудили за крупные хищения из городского бюджета.

Представители оппозиции объявили Угулаву и Окруашвили «политзаключенными».