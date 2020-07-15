Хартум, , 12:05 — REGNUM Правительство Судана ввело режим чрезвычайного положения в западном регионе страны, Дарфуре. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения государственных СМИ.

Этот шаг последовал за эскалацией столкновений между демонстрантами и силами безопасности после нескольких недель протестов в регионе.

Во многих частях региона прошли мирные демонстрации и сидячие забастовки с призывами к увольнению «коррумпированных чиновников» и выводу вооруженных ополченцев из городов и деревень.

В совместной миссии Африканского союза и Организации Объединенных Наций в Дарфуре заявили, в город Кутум была направлена специальная группа после сообщения о поджоге полицейского участка и автомобилей. В воскресенье, 12 июля, силы безопасности применили боевые патроны, чтобы разогнать еще одну акцию протеста, в результате чего, как сообщается, погибли пять человек.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок пообещал решить проблему отсутствия безопасности в Дарфуре.