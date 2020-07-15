Москва, , 11:56 — REGNUM За последний год в России уменьшилось количество производств, по которым должники так и не приступили к выплате алиментов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Нам удаётся сохранить положительную тенденцию снижения остатка неоконченных исполнительных производств по алиментам. За последний год он сократился и, что особенно важно, уменьшилось количество производств, по которым должники не приступили к выплате алиментов», — заявил Аристов.

Всего за три последних года в пользу детей взыскано свыше 51 млрд рублей, доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, за пять месяцев текущего года составила 74%.