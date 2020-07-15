Сеул, , 11:58 — REGNUM Южная Корея поставит на Филиппины и в Восточный Тимор 400 тыс. защитных масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны и внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, по 200 тыс. масок будут доставлены в каждую страну военно-транспортным самолётом Lockheed C-130 Hercules.

Известно, что в апреле текущего года власти Южной Кореи передали Филиппинам наборы для диагностики коронавируса общей стоимостью $500 тыс.

Отмечается, что в июне в правительстве Южной Кореи сообщили, что предоставят товары для борьбы с коронавирусом 65 странам мира. По состоянию на конец июня, гуманитарную помощь у Южной Кореи запросили 110 стран.

В настоящее время на Филиппинах выявлено более 57 тыс. случаев заражения коронавирусом (жертвами стали более 1,5 тыс. человек), а в Восточном Тиморе — 24 случая.