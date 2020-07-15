Пекин, , 11:52 — REGNUM В Китае пока сохраняется запрет на въездной и выездной туризм, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако возобновляется групповой туризм. Об таком решении объявили власти страны, сообщается 15 июля на официальном сайте министерства культуры и туризма Китая.

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Согласно уведомлению ведомства, при условии проведения надлежащей работы по профилактике и борьбе с распространением COVID-19, а также с согласия местных властей туристические агентства могут возобновить свою деятельность по предоставлению услуг группового туризма между провинциями и услуг бронирования авиабилетов и гостиниц. Исключение составят некоторые регионы страны со средним и высоким уровнем эпидемиологической угрозы.

Отмечается, что одновременно посещать туристические достопримечательности могут только 50% от максимально возможного количества туристов, пишет агентство «Синьхуа». Также циркуляр также содержит требование к туристическим агентствам обеспечить водителей, экскурсоводов и туристов необходимыми средствами защиты, в том числе масками, приборами для измерения температуры и одноразовыми перчатками.

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В свою очередь туристы должны предъявить агентству QR-код со сведениями о состоянии здоровья как при покупке тура, так и непосредственно перед началом поездки. Туристы с повышенной температурой тела в групповые поездки допускаться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавирусной инфекции туристические компании и онлайн-агентства Китая 25 января прекратили организацию групповых туров.

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