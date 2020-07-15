Москва, , 11:47 — REGNUM Для Федеральной службы судебных приставов наибольшие сложности в сфере коллекторских агентств вызывают правонарушения, совершенные неподнадзорными лицами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Наиболее сложными остаются правонарушения неподнадзорными службам лицами. Их выявление осуществляется преимущественно по обращениям граждан. В связи с этим мы столкнулись с отсутствием достаточных полномочий для истребования информации и сбора доказательств», — заявил Аристов.

За весь период реализации полномочий административной юрисдикции должностными лицами наших территориальных органов составлено почти 7 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Судами по результатам их рассмотрения назначены штрафы на сумму более 230 млн рублей.

«При этом материалы, которые могут служить основанием для возбуждения дел по соответствующей статье КоАП, иногда поступают в службу по истечении годичного срока давности привлечения к административной ответственности. Также из-за неоднозначного трактования диспозиции статьи сформировалась противоречивая судебная практика по привлечению к ответственности за нарушения в данной сфере кредитных организаций», — указал он.

По его словам, с 2017 года службой принято к рассмотрению около 80 тыс. обращений по поводу деятельности коллекторов. Почти 45% из них касается деятельности микрофинансовых организаций, неподконтрольных ФССП, и только третья часть — юридических лиц, включённых в государственный реестр.