Москва, , 11:36 — REGNUM Микрофинансовые кредитные организации занимаются возвратом просроченной задолженности, не регистрируясь в реестре коллекторских организаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Более трёх лет назад ФССП была обеспечена полномочиями по ведению государственного реестра так называемых коллекторских организаций. Это решение, несомненно, повлияло на рынок профессиональных коллекторских услуг и позволило сформировать механизм административного пресечения нарушений при возврате просроченной задолженности», — заявил Аристов.

По его словам, в субъектах РФ включено в госреестр более 300 организаций, всего в России действует около 800 включённых в реестр юридических лиц, их представительств, филиалов, обособленных подразделений.

«Вместе с тем возвратом просроченной задолженности занимаются и другие хозяйствующие субъекты, в первую очередь микрофинансовые кредитные организации. На долю микрофинансовых организаций приходится основная часть грубых нарушений прав граждан», — подчеркнул он.