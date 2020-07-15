Джакарта, , 11:34 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан провел переговоры с министром экономики, торговли и промышленности Японии Кадзиямой Хироси, сообщает Antara.

Лухут Бинсар Панджаитан поднял вопрос сертификации для основных продуктов из пальмового масла и их производных, чтобы можно было экспортировать индонезийские продукты в Японию.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии выразил надежду, что Япония поможет Индонезии в качестве экспортного центра для автомобильной продукции в регионе, потому что в настоящее время Индонезия имеет соглашения о свободной торговле с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Австралией и Южной Кореей.

Министром экономики, торговли и промышленности Японии заявил, что поговорит с представителями правительства Японии по этим вопросам. Правительство Японии заинтересовано в инвестициях в Индонезию и надеется на помощь в этом вопросе.

Лухут Бинсар Панджаитан выразил надежду, что переговоры с коллегой из Японии будут осуществляться раз в несколько месяцев для укрепления отношений стратегического партнерства между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, австралийский национальный научный институт (CSIRO) будет работать с индонезийскими партнерами в целях борьбы с пандемией, а также ускорения результатов совместных исследований по COVID-19.

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