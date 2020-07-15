Москва, , 11:32 — REGNUM КПРФ намерена голосовать против поправок, допускающих проведение голосования на выборах в течение до трех дней, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

«Мы будем выступить против таких нововведений. Это законопроект, который существенно упрощает фальсификацию при проведении избирательной кампании», — заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Прошёл всенародный день голосования (по поправкам к Конституции), в соответствии с которым люди голосовали в течение недели, голосовали на пеньках, в подворотнях, голосовали без всякого контроля, всё это потом приобрело соответствующие нужные цифры, и, видимо, это всё очень понравилось тем, кто организует выборы, и тем, кто сегодня теряет свою политическую популярность, свои политические очки, я говорю, прежде всего, про правящую партию. Часть этих послаблений предложено распространить в том числе и на общую избирательную кампанию. Речь идет о трехдневном голосовании, то есть не только в воскресенье, но ещё предлагается распространить на пятницу и субботу», — рассуждает парламентарий

Принятие закона сокращает возможности для наблюдения за выборами, подчеркнул Куринный.

Госдума во втором чтении обсудит законопроект о трехдневном голосовании.

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