Москва, , 11:27 — REGNUM В течение последних трёх лет наблюдается положительная динамика по основным направлениям деятельности Федеральной службы судебных приставов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«На протяжении последних трёх лет служба обеспечивает положительную динамику по основным направлениям деятельности», — заявил Аристов.

«С 2017 года выявлено более 1 млн 300 тыс. запрещённых проносов предметов, обеспечена безопасность более 10 млн судебных заседаний, подвергнуто приводу к судьям и к должностным лицам службы около 2 млн человек», — перечислил он.

Приставами также задержаны и переданы органам внутренних дел 39 тыс. лиц, находившихся в розыске. Около 240 тыс. иностранных граждан или лиц без гражданства предпровождено в спецучреждения на государственной границе, добавил Аристов.