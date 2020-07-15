Москва, , 11:23 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует негативные последствия принятия закона о трехдневном голосовании на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

«Что такое предлагаемое трёхдневное голосование? Это еще одна форма досрочного голосования, против которой мы выступали, выступаем и будем выступать. Потому что именно во время досрочного голосования все фальсификации. И я вас уверяю, после того, как мы этот законопроект примем любые выборы будут идти со скандалом, и их итоги будут всегда подвергаться сомнениям. Кому это надо, — у меня очень большой вопрос», — заявил Миронов.

При этом парламентарий с пониманием относится к тому, что выборы, которые намечены на сентябрь 2020 года, могут пройти в течение нескольких дней, так как пандемия коронавируса еще не закончилась.

«Но норма закона такая, что это на всю жизнь, всегда, любые выборы. Мы категорически против», заявил Миронов.

Госдума во втором чтении обсудит законопроект о трехдневном голосовании.