Москва, , 11:17 — REGNUM Более 2 тыс. незаконно находившихся в стране граждан было выдворено из России за месяцы эпидемии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Несмотря на закрытые границы с иностранными государствами, службой совместно с МИД, МВД и Росавиацией принудительно выдворено за пределы страны более 2 тыс. иностранных граждан, находившихся на нашей территории незаконно», — заявил Аристов.