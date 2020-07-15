Москва, , 11:14 — REGNUM Комитет Госдумы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о дистанционной занятости, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Поправки в Трудовой кодекс направлены на повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Дистанционная занятость делится на три вида: собственно дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа — режим работы, предусматривающий временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, а также комбинированная дистанционная (удаленная) работа — режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

Предполагается максимальный переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников, снижения объемов дублирования документов на бумажных носителях.

Предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы.

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