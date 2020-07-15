Москва, 15 июля 2020, 11:13 — REGNUM Органами принудительного исполнения была прекращена деятельность порядка 1300 организаций, не соблюдавших санитарный режим функционирования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«Выполнялись требования специфических исполнительных документов, принудительно госпитализировались инфицированные COVID-19 граждане, приостановлена деятельность порядка 1300 организаций, не соблюдавших установленный санитарный режим функционирования», — заявил Аристов.