История вопроса

«Правительственный час» в Совете Федерации – одна из форм парламентского контроля. В рамках мероприятия министр или иной приглашенный выступает с докладом по заранее установленной актуальной теме, потом отвечает на вопросы сенаторов, после парламентарии дают оценку и высказывают свои предложения. 15 июля 2020 года в рамках «правительственного часа» выступил директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов на тему: «Об осуществлении Федеральной службой судебных приставов отдельных полномочий».