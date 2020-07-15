Москва, , 11:10 — REGNUM С тех пор, как вступил в силу новый закон, установивший правовые нормы прохождения службы в органах принудительного исполнения, было проверено более 60 тыс. кандидатов на правоохранительные должности на предмет соответствия требованиям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Начиная с 1 января 2020 года в отношении более 60 тыс. кандидатов на правоохранительные должности проводились профессиональный психологический отбор, медицинское освидетельствование, дополнительные проверочные мероприятия. Выявлено более 7 тыс. человек, которые не соответствовали установленным законом требованиям», — заявил Аристов.

«Все процедуры, как было определено в законе, были завершены к 1 июля. В целях обеспечения перехода приняты либо внесены изменения в более чем 200 нормативно-правовых актов различного уровня — от федерального конституционного закона, до приказов федеральной службы судебных приставов», — добавил он.

Речь идёт о законе службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации от 1 октября 2019 года.