Вашингтон, , 11:23 — REGNUM США должны быть готовы к тому, что нынешний президент страны Дональд Трамп не признает своего поражения на выборах 2020 года. Такое мнение 14 июля высказала экс-соперница Трампа на выборах президента США 2016 года Хилари Клинтон в эфире The Daily Show на канале Comedy Central.

«Ну, я думаю, что это справедливый вопрос, (в случае) если он проиграет, то уйдет тихо или нет. И мы должны быть к этому готовы», — сказала она в ответ на вопрос ведущего о том, может ли Трамп в случае своего проигрыша заявить, что проведенные выборы являются не легитимными и обвинить почту США — посредством которой намереваются осуществить голосование в условиях пандемии коронавируса, в манипуляциях.

Также экс-кандидат на пост президента США от Демократической партии указала, что неоднократные предупреждения Трампа о возможном массовом мошенничестве при проведении голосования с вероятным использованием почтовых бюллетеней в ноябре не выдерживают критики.

«Было так много научных исследований и других анализов, которые указывают на то, что это просто неточное, мошенническое утверждение (Трампа)», — заявила Клинтон.

Отметим, ранее консервативное издание Washington Examiner сообщило, что успех переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок будет зависеть от того, сможет ли он четко описать свой план на следующие четыре года.