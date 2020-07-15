Тбилиси, , 11:02 — REGNUM Объединение 11 оппозиционных партий Грузии «Сила в единстве» может расколоться перед парламентскими выборами. Об этом 14 июля рассказал журналистам лидер политического объединения «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, сообщает «Общественное телевидение».

«Возможно, мы пойдем на пропорциональные выборы по отдельности, чтобы максимально получить голоса оппозиционно настроенных избирателей», — сказал Вашадзе.

По его словам, социологические исследования говорят о том, что, выступив на выборах по-отдельности, можно получить больше голосов. Лидер «Новой Грузии» добавил, что к подобному мнению пришли и в крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение». Окончательное решение должно быть объявлено на днях, отметил он.

Вашадзе подчеркнул, что это касается голосования по партийным спискам, но решение о выдвижении единых оппозиционных кандидатов на мажоритарных округах остается в силе.

Стоит отметить, ранее представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что объединение оппозиционных партий на выборах уменьшит поддержку оппозиции со стороны населения.

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