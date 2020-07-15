Джакарта, , 10:48 — REGNUM Австралийский национальный научный институт (CSIRO) будет работать с индонезийскими партнерами в целях борьбы с пандемией, а также ускорения результатов совместных исследований по COVID-19, сообщает Antara.

«Пандемия глубоко затронула Австралию и наших соседей по Индо-Тихоокеанскому региону и влияет на социальное, экономическое положение», — заявил посол Австралии в Индонезии Гари Куинлан.

Австралия выделила около 45 млн австралийских долларов из общей суммы 298,5 млн австралийских долларов на лечение COVID-19 в Индонезии.

«Партнерство с Индонезией и другими странами означает, что мы можем учиться друг у друга, лучше защищать наших граждан и вместе справиться с этим глобальным кризисом», — заявили в австралийским национальном научном институте.

Как сообщало ИА REGNUM, целевая группа по борьбе с COVID-19 в индонезийской провинции Бали зарегистрировала 2358 случаев заражения SARS-CoV-2 в этом районе.

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