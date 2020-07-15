Женева, Швейцария, , 10:47 — REGNUM Процесс отбора нового генерального директора начинает Всемирная торговая организация (ВТО) 15 июля, сообщили в Секретариате ВТО.

На пост претендуют восемь кандидатов. Среди них бывший министр иностранных дел Кении Амина Мохаммед, экс-министр торговли Великобритании Лиам Фокс, а также глава департамента торговой политики министерства торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.

Напомним, нынешний глава ВТО Роберту Азеведу досрочно сложил полномочия, решив уйти на год раньше.

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