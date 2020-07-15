Москва, 15 июля 2020, 10:44 — REGNUM В России после пандемии коронавируса маятниковая миграция усилится, центры притяжения останутся прежними — столицы, мегаполисы и нефтедобывающие регионы. Но при этом на этих рынка труда «спрос превысит предложение, и зарплаты будут снижаться». Об этом сообщает автор телеграм-канала Scriptorium, политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя представленные Росстатом показатели трудовой миграции.
Эксперт отмечает, что статистика учитывает «только официальную занятость и нерепрезентативна». По его словам, после пандемии коронавируса «маятниковая миграция усилится, центры притяжения останутся прежними: столицы, мегаполисы и нефтедобывающие регионы», считает политолог. Он также уточняет, что из-за соглашения ОПЕК+, вынуждающего Россию снижать темпы добычи нефти, сократится спрос на вахтовиков.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году за пределами своего региона проживания трудились почти 3 млн граждан РФ (4,1% всего занятого населения). Лидерами по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона, стали Московская область (20,2%), Ленинградская область (18,3%), Адыгея (16,4%), Чувашия (13,8%) и Калмыкия (12,9% занятых). Лидеры по притоку рабочей силы — Москва, Тюменская область (вместе с ХМАО и ЯНАО), Якутия, Магаданская область, Санкт-Петербург и Подмосковье.
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