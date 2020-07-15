Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Члены комиссии НАТО-Грузия выразили обеспокоенность «агрессивными действиями» России в «оккупированных регионах» Грузии и фактом задержания и ранения гражданина Грузии, случившимся 11 июля у «административной границы», сообщает МИД Грузии.

По информации министерства, заседание прошло 14 июля в Брюсселе, и от Грузии им руководил министр иностранных дел Давид Залкалиани, а от НАТО — заместитель генсека Мирча Джоанэ.

Участники заседания осудили продолжающийся процесс «бордеризации» на «административных границах» Грузии с Абхазией и Южной Осетией, ограничения на передвижение местного населения и «дезинформационную кампанию», которую, по оценке членов НАТО, Россия проводила против «одного из успешных в Грузии и регионе» учреждений — лаборатории имени Лугара. Члены альянса призвали Россию к выполнению своих международных обязательств и выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Напомним, что гражданин Грузии Заза Гахеладзе был задержан югоосетинскими пограничниками 11 июля. Во время задержания он был ранен в ногу. Осетинская сторона утверждает, что гражданин Грузии открыл стрельбу в направлении пограничников, которые ранили его ответными выстрелами. По заявлению родственников задержанного и по информации грузинской стороны, Заза Гахеладзе собирал грибы на прилегающей к «административной границе» территории и был ранен и незаконно задержан «российскими оккупантами».