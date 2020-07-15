Токио, , 10:41 — REGNUM Сухопутные силы самообороны Японии приняли на вооружение первые американские конвертопланы V-22 Osprey, сообщает издание USNI News.

Директор программы Bell Boeing Курт Фуллер поздравил Японию, которая стала первым зарубежным обладателем американских конвертопланов. По его словам, V-22 способен выполнить большое количество задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Конструкторы подготовили для Японии специальный вариант конвертоплана, который оборудован специфической системой связи. Всего в Японию планируется поставить 22 машины.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года на вооружение в США поступили первые конвертопланы CMV-22B. Это воздушное транспортное средство, которое сочетает в себе преимущества вертолета и самолета.

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