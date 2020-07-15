Ереван, , 10:52 — REGNUM Указ о посмертном награждении погибших в результате столкновений ВС Армении Азербайджана на границе двух стран подписал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующая запись 15 июля размещена на странице главы правительства Армении в соцсети Facebook.

«Только что подписал майора Гаруша Амбарцумяна, погибшего при защите Тавуша Амбардары государственной границы Армении, медалью 2-й степени, капитана Соса Елбакяна с медалью мужества, младших сержантов Смбат Габриелян и Гриши Матевосян с медалями военной службы петиции президенту», — говорится в сообщении.

Также он отметил, что преклоняется перед погибшими и их семьями и что все жители страны должны быть достойны погибших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в минобороны Армении, заявили что четыре военнослужащих погибли в результате вооружённого конфликта с Азербайджаном.

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