Москва, , 10:47 — REGNUM Проект плана работы Московской городской думы вызвал ряд нареканий со стороны депутатов. Свое недовольство они высказали 15 июля на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект плана работы Мосгордумы на третий квартал стал первым вопросом на заседании МГД. Однако депутаты оппозиционных фракций заметили, что предложенные ими законопроекты в проект плана работы внесены не были. Поэтому депутат Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») выступил за отклонение документа.

«Важнейшие законопроекты, внесенные оппозиционными фракциями, отсутствуют. Ваш покорный слуга внес три законопроекта, направленных на совершенствования как федерального кодекса об административным правонарушениях, так и городского», — сказал Тимонов.

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