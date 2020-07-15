Тбилиси, , 10:22 — REGNUM На заседании комиссии НАТО-Грузия была дана высокая оценка реформам, которые Грузия провела в процессе евроатлантической интеграции, сообщает МИД Грузии.

По информации министерства, заседание прошло 14 июля в Брюсселе, и от Грузии им руководил министр иностранных дел Давид Залкалиани, а от НАТО — заместитель генсека Мирча Джоанэ.

«Со стороны союзников еще раз была выражена твердая поддержка вступлению Грузии в НАТО и подчеркнут успех Грузии как страны-аспиранта в этом направлении. Участники заседания дали высокую оценку эффективному управлению правительством Грузии процессом борьбы с пандемией, что позволило предотвратить распространение вируса и утвердить имидж Грузии как безопасной страны», — говорится в сообщении.