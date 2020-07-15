Тбилиси, , 10:22 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии 14 июля проголосовали за продление до конца текущего года действия поправок в закон «Об общественном здравоохранении», которые позволяют правительству без объявления режима чрезвычайного положения в стране вводить карантинные меры в городах или в отдельных районах. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Инициаторы поправок объяснили, что это требуется для того, чтобы правительство могло оперативно реагировать на возникновение очагов заражения коронавирусом. В случае необходимости на ограниченной территории страны могут быть установлены запреты на проведение собраний, на передвижение или на ведение экономической деятельности.

Сообщается, что продление действия поправок поддержали 79 депутатов правящей партии «Грузинская мечта». В голосовании отказались принимать участие народные избранники от оппозиционных партий.

Напомним, ранее срок действия поправок был установлен до 15 июля. Представители оппозиции высказывались о поправках негативно, заявляя, что это якобы противоречит конституции страны.

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