Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Целый ряд американских компаний отказались предоставлять регулирующим органам Гонконга доступ к облачным хранилищам, которые содержат финансовые данные клиентов. Как сообщает 15 июля со ссылкой на источники газета Financial Times, в их числе Google, Amazon и Microsoft.

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Отмечается, что на такое решение повлиял принятый в Китае в июне 2020 года закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Теперь американские корпорации опасаются, что в случае сотрудничества с представителями гонконгской администрации они могут стать жертвами рестрикций со стороны США, хотя ранее, с 2019 года, они вели переговоры с Комиссией по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга об условиях предоставления доступа к своим облачным платформам.

При этом, по правилам гонконгского регулятора, компании, которые предоставляют услуги облачных сервисов, обязаны давать доступ к данным своих клиентов без их предварительного уведомления. Формально подобные данные частью закона о нацбезопасности не являются, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, единогласно принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР). Документ направлен на подавление зачатков политического мятежа, государственной измены и подрывной деятельности враждебных целостности Китая сил. Причиной или поводом к его принятию стали выступления гонконгских «продемократических» мятежников, которые не утихали с лета-осени 2019 года.

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