Тбилиси, , 10:11 — REGNUM Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начинает предвыборную кампанию, в рамках которой уже сформировала избирательный штаб и назначила руководителя штаба.

По информации пресс-службы партии, соответствующее решение было принято 14 июля вечером на совещании в центральном офисе партии, в котором в онлайн-режиме принял участие и председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

Руководителем избирательного штаба назначен исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе, бывший спикер парламента Грузии, которому пришлось покинуть пост после событий 20−21 июня 2019 года, связанных с визитом в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Ираклий Кобахидзе представил членам штаба свой взгляд на ведение предвыборной кампании. На заседании были рассмотрены текущие вопросы, связанные с предстоящими выборами.

Как известно, очередные парламентские выборы должны пройти в Грузии в конце октября. Согласно внесенным в Конституцию и избирательное законодательство Грузии поправкам, эти выборы пройдут по новой системе, по которой в парламент созыва 2020 года будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам. Избирательный барьер к этим выборам понижен до 1% и установлен так называемый порог в 40%, преодоление которого позволит набравшей наибольшее число голосов партии сформировать однопартийное правительство.

Соглашение о подобном изменении грузинского законодательства было достигнуто в ходе переговоров между правящей партией и оппозицией, заключительный раунд которых прошел 8 марта 2020 года в посольстве США.