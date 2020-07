Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Шок американских политиков и СМИ в связи с сообщениями о якобы имевшем место сговоре России и афганских радикалов является признаком либо лицемерия, либо сознательно короткой памяти, заявил президент Института ответственного государственного управления Куинси Эндрю Бацевич 15 июля в статье для The American Conservative.

Разбирая очередной скандал в отношениях США и России, поводом для которого стала публикация в The New York Times о якобы назначенной российскими спецслужбами награде за убийство американских военнослужащих в Афганистане, Бацевич обращает внимание на то, что такая тактика в целом целесообразна. Так, Кремль, безусловно, стремится добиться выхода США из Афганистана, и поддержка им «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет «стратегический смысл».

"Это способ с минимальным риском повысить расходы, которые Соединенные Штаты несут в результате собственной глупости, позволив себе попасть в войну, в которой невозможно победить», — обращает внимание американский аналитик.

«И всё же нужно иметь достаточное количество лицемерия или удобно короткую память, чтобы быть шокированным от того, что Россия захочет воспользоваться сложностями, которые мы для себя же создали», — добавил он. — Если бы у нас была такая возможность, мы бы сделали то же самое».

И США так и сделали, напоминает он, но только «в гораздо большем масштабе» и с «гораздо большим число жертв». Так, США в конце 1980-х годов поддерживали афганских радикалов, называя их «борцами за свободу» и передав им миллиарды долларов. В результате за годы войны Советского Союза в Афганистане погибли около 15 тыс. советских военнослужащих, еще 35 тыс. получили ранения. Тогда для многих в США нанести такой урон Москве было настоящим достижением.

«Теперь же русские совершают некоторое подобие мести», — подчеркнул аналитик.

Напомним, информация о том, что Москва назначила награду за убийство афганскими боевиками американских военнослужащих, появилась в The New York Times в конце июня. По сведениям издания, о таком якобы имевшем место сговоре давно было сообщено президенту страны Дональду Трампу, который тем не менее не принял никаких мер. The New York Times, занимающее враждебную главе Белого дома позицию, заявило о том, что отсутствие мер администрации против России за этот сговор свидетельствует о непригодности Трампа к управлению страной.

В свою очередь в начале июля плава центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи назвал бездоказательной информацию о сговоре России и боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В МИД РФ назвали заявление The New York Times «незатейливым вбросом» американской разведки и напомнили о причастности разведки США к афганскому наркотрафику, выплатах боевикам за проход транспортных караванов, откатах с контрактов на выполнение различных проектов, которые оплачивают американские налогоплательщики.