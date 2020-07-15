Ситка, США, , 10:16 — REGNUM Статуя первого Главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова будет перенесена в музей из центрального парка города Ситка на Аляске. Такое решение принято городским советом на заседании, которое транслировалось на его сайте.

Городской совет американского города одобрил резолюцию о переносе памятника. Указано, что статую следует демонтировать как можно скорее. В музее её поместят в «исторический контекст».

Резолюция поддержана шестью голосами против одного. Авторы документа отмечают, что ранее на месте Ситки были поселения тлинкитов, коренного населения полуострова. Баранов якобы ответственен за жестокое обращение с коренными народами — тлинкитами и алеутами, и за их «порабощение». До сих пор, утверждается в резолюции, боль этих народов не утихла.

Как сообщало ИА REGNUM, статуя Александра Баранова, правившего русскими поселениями на Аляске в конце XVIII — начале XIX веков, была установлена в Ситке в 1989 году. Предложение о её демонтаже появилось на волне антирасистских протестов в США.

Читайте также: Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову