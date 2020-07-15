Киев, , 10:04 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь подтвердил, что Верховная рада намерена рассмотреть законопроект, который действительно может вернуть возможность обучения на русском языке в школы страны.

Со своим комментарием Креминь выступил сегодня, 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом чиновник отметил, что он настроен резко против этой инициативы и призвал депутатов не поддерживать законопроект, а лучше всего — снять его с рассмотрения.

«Во-первых, документ предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5−11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года… Кроме того, проект позволяет и после 2023 года преподавать 40−60% предметов на русском языке в 5−11 классах с обучением на языке меньшинств, в то время как в соответствии с действующим законодательством это составляет 20%», — подчеркнул он.

В целом, по мнению Креминя, данный законопроект предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на «сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе».

ИА REGNUM напоминает, что на согласительном совете Рады 13 июля было заявлено, что парламент Украины на этой неделе рассмотритзаконопроект о переходе русскоязычных школ на украинский языкобучения. При этом долгое время депутаты не могли разобраться, о чем идет речь — часть из них настаивала, что законопроект окончательно убирает русский язык из школ, часть — что, наоборот, возвращает такую возможность.

Раскол по данному вопросу уже идет в президентской партии «Слуга народа».