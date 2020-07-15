Барнаул, , 10:03 — REGNUM Законопроект, уточняющий понятие «оскорбление» и повышающий штрафы, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

«В настоящее время закон принят только в первом чтении. Принимаются предложения к проекту до 5 августа. Поэтому окончательная редакция может отличаться от сегодняшней. Безусловно, закон работать будет, но вопрос о том, как это будет происходить, открыт. Закон — это нормативное оружие в руках применителя, и многое зависит от ясности его ума и чистоты помыслов. Стоит отметить, что чиновники и сейчас привлекаются к административной ответственности за оскорбление. Теперь же для всех оскорбляющих (не только для чиновников) повышаются штрафы, а для чиновников еще и добавляется наказание в виде дисквалификации. Также в проекте расширены признаки оскорбления, и теперь оскорбиться можно будет намного проще.

Поясню, — в случае принятия проекта под санкцию можно попасть, не выражаясь относительно человека нецензурно, а всего лишь указав на неразумность его поступка. Конечно, детали квалификации правонарушения будут оттачиваться в административном процессе. Он-то и покажет, насколько нормы выверены и не создают ли они простор для злоупотреблений. Также следует сказать, что законопроекты с близкой концепцией вносились и ранее, однако не получили должного развития в законотворческой деятельности парламента. Думаю, что это законотворческий перехват инициативы с целью, с одной стороны, — набрать баллы за внедрение популярной идеи — наказывать чиновников жестче, а с другой, — провести наиболее удобный текст. То есть проект служит и мерой против хамства «слуг народа», и расширяет возможности для сбивания пыла с особо разгоряченных лиц.

Идею об увеличении ответственности государственных и муниципальных служащих поддерживаю. Они — носители специальных функций, и в силу своих профессиональных задач и этических стандартов должны иметь высокий уровень личностного развития. Однако надо понимать, штраф — не единственный фактор качественного чиновничества. Необходима многогранно и системно заниматься кадровой политикой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, уточняющий понятие «оскорбление» и повышающий штрафы, Госдума приняла в первом чтении 7 июля 2020 года. Авторы предлагают повысить штрафы для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (действует — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.); для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (действует — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей); для юр. лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (действует — от 50 тыс. до 100 тыс.).

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