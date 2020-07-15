Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Ограничения на въезд в США из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу останутся в силе, пока будут нужны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Американского лидера спросили, будут ли послабления с учётом улучшения эпидемиологической ситуации в странах Шенгенской зоны. В настоящий момент, добавила журналистка, нет запрета на въезд из стран вроде России или Индии, где зарегистрировано много случаев заболевания.

Трамп напомнил, что запрет на въезд действует в отношении многих стран. США должны быть в безопасности.

«И этот запрет будет действовать до тех пор, пока мы не скажем, что он больше не сохраняется», — подчеркнул глава США.

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