Уфа, , 10:07 — REGNUM Офис общественной приёмной для предпринимателей в Уфе открыли глава Башкирии Радий Хабиров и уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, торжественная церемония открытия общественной приёмной для предпринимателей по улице Ленина, 5/3 состоялась 14 июля.

Отмечается, что в новом офисе будут сосредоточены функции консультационного и аналитического центра для предпринимателей Башкирии: юристы и успешные бизнесмены будут безвозмездно оказывать поддержку, защищать их права и интересы.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в настоящий момент представители уполномоченного по защите прав предпринимателей работают во всех муниципальных образованиях республики совместно с бизнес-шерифами, что способствует формированию в регионе безопасной и комфортной среды для осуществления бизнеса.

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