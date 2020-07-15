Барнаул, , 09:50 — REGNUM Законопроект об обработке ионизирующим излучением сельхозпродукции можно поддержать безо всяких опасений. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин:

«Подобные методики не только безопасны, но и весьма экономически эффективны. Несомненно, любое упоминание радиационных методик вызывает страх у обывателя. Но в данном случае речь не идет о радиоактивности. Используемые для обработки сельхозпродукции дозы излучения хорошо изучены и совершенно безопасны для человека, вдобавок они не влияют на полезные свойства продуктов сельского хозяйства. Смысл применения таких методик заключается, прежде всего, в подавлении роста разнообразных насекомых и микроорганизмов, которые вызывают быструю порчу продуктов, а также в увеличении сроков их хранения.

Крупнейшие мировые сельхозпроизводители уже давно перешли на использование ионизирующего излучения, что, как показали исследования, действительно позволило значительно увеличить сроки хранения продуктов сельского хозяйства и избежать возможных потерь от их порчи. В России до сих пор применяется более вредная для потребителя и не обеспечивающая длительного хранения химическая обработка сельхозпродукции. С этой целью используются разного рода химические вещества, обладающие потенциальной токсичностью для человека и повреждающие пищевой продукт».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект об обработке ионизирующим излучением сельхозпродукции Госдума приняла в первом чтении 14 июля 2020 года.

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