Лусака, , 09:33 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу опроверг обвинения в финансировании лидера руандийских повстанцев, которого судят за нападения в его стране в 2018 году, в результате которых погибли десятки человек. Об этом 15 июля передаёт ВВС Africa.

Лидер повстанцев Калликсте Нсабимана заявил в понедельник в Верховном суде Руанды, что президент Лунгу пообещал его организации около 1 миллиона долларов США, чтобы помочь свергнуть руандийское правительство, сообщают журналисты.

Он сказал, что президент Лунгу внес первоначальный взнос в размере 150 000 долларов США в поддержку нападений повстанцев. Однако в заявлении, сделанном во вторник, 14 июля, пресс-секретарем президента Лунгу, сообщается, что «обвинения являются ложными и должны рассматриваться с презрением, которого они заслуживают».

»Народы Замбии и Руанды по-прежнему поддерживают прочные и братские отношения, основанные на взаимном уважении», — заявил пресс-секретарь президента Исаак Чипампе.

Господину Нсабимане предъявлено 17 обвинений, сообщает руандийский новостной портал The New Times. Они включают в себя создание незаконных вооруженных формирований, участие в террористической деятельности, убийства, похищения людей, отрицание геноцида 1994 года.

Он признал себя виновным по всем пунктам обвинения, добавляют журналисты портала.