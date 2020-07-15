Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Дональд Трамп — 45-й по счёту президент США — страдает от множества комплексов и оторван от реального мира. Такие утверждения содержатся в вышедшей в свет новой книге «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», написанной племянницей главы Белого дома Мэри Трамп. Об этом сообщает The Washington Post.

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Автор публикации описывает влияние отца нынешнего главы государства Фредерика Трампа на формирование мировоззрения своего среднего сына. Мэри Трамп отмечает, что Фредерик Трамп прививал и укреплял худшие качества своего отпрыска — задиристость, неуважение, отсутствие сочувствия, неуверенность в себе.

«Фредерик Трамп — старший извратил восприятие сыном мира и нарушил его способность существовать в нем», — утверждает Мэри.

В свою очередь Дональд Трамп, надеясь избежать неодобрения отца, «отчаянно» пытался угодить «человеку, который не нуждался в нем».

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«Его самолюбие очень хрупкое и постоянно должно чем-то подкрепляться, потому что в глубине души он знает, что он не является тем, за кого себя выдает», — отмечает автор книги.

Также в числе «недугов» Трампа его племянница называет «нарциссическое расстройство личности», слабый характер, пренебрежение к другим и неспособность принимать решения или брать на себя ответственность.

«Патологии Дональда настолько сложны, а его поведение так часто необъяснимо, что для постановки точного и всеобъемлющего диагноза потребуется целый комплекс психологических и нейропсихологических тестов, которые он никогда не согласится пройти», — заключила Мэри Трамп.

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