Вашингтон, 15 июля 2020, 09:27 — REGNUM Дональд Трамп — 45-й по счёту президент США — страдает от множества комплексов и оторван от реального мира. Такие утверждения содержатся в вышедшей в свет новой книге «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», написанной племянницей главы Белого дома Мэри Трамп. Об этом сообщает The Washington Post.
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Автор публикации описывает влияние отца нынешнего главы государства Фредерика Трампа на формирование мировоззрения своего среднего сына. Мэри Трамп отмечает, что Фредерик Трамп прививал и укреплял худшие качества своего отпрыска — задиристость, неуважение, отсутствие сочувствия, неуверенность в себе.
В свою очередь Дональд Трамп, надеясь избежать неодобрения отца, «отчаянно» пытался угодить «человеку, который не нуждался в нем».
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Также в числе «недугов» Трампа его племянница называет «нарциссическое расстройство личности», слабый характер, пренебрежение к другим и неспособность принимать решения или брать на себя ответственность.
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