Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Германия предпочла следовать своим экономическим интересам в ущерб коллективной безопасности Евросоюза, поддерживая проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в редакционной статье в американской газете The Wall Street Journal.

Соединённые Штаты и большинство стран ЕС выступают против проекта газопровода, однако ФРГ поставила «собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности», утверждает редакция газеты.

Позиция Германии помогает России пережить сложный период, связанный с пандемией коронавируса и снижением цен на энергоносители, так как доля поставок российского газа в Европу вырастет, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что власти и бизнес-сообщество ФРГ отвергают логику шантажа и угроз со стороны США в отношении строящегося газопровода.

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