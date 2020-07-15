Брюссель, 15 июля 2020, 09:24 — REGNUM Пути спасения ядерной сделки с Ираном, пятная годовщина заключения которой отмечается 14 июля, предложил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье, вышедшей 14 июля в Project Syndicate.
Боррель указал на то, что на сегодняшний день сделка находится под ударом со многих сторон. Он уверен, что сохранение сделки крайне необходимо «по меньшей мере по двум причинам». Во-первых, в прошлый раз на достижение соглашения с исламской республикой ушло более 12 лет.
Во-вторых, по словам дипломата, СВПД стал не только символическим успехом, он дал и свои плоды. В частности, благодаря беспрецедентному доступу для экспертов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты удалось подтвердить соблюдение Тегераном своих обязательств в рамках сделки.
В связи с этим ЕС и другие партнеры пошли на отмену санкций. Международная изоляция Ирана подходила к концу, что создает условия для восстановления нормальных экономических и торговых отношений с остальным миром. Однако в мае 2018 года США решили выйти из СВПД и восстановить санкции в соответствии с новой стратегией «максимального давления».
Хотя восстановление санкций США явно имело негативные последствия для экономики и населения Ирана, Иран продолжал придерживаться соглашения еще 14 месяцев. Теперь же Иран снова накапливает тревожные уровни обогащенного урана и приобретает новые ядерные технологии. Всё это крайне разрушительно действует на соглашение.
Глава дипломатии ЕС указал на то, что важно помнить, что иранская ядерная программа остается под пристальным вниманием, и ее мирный характер постоянно проверяется. Благодаря режиму инспекций МАГАТЭ, по-прежнему имеется много сведений о ядерной программе Ирана, даже в нынешних условиях. Тем не менее если соглашение будет расторгнуто окончательно, у международного сообщества не будет возможности следить за процессами в ядерной программе республики.
В связи с этим Боррель напомнил о мерах, принятых ЕС для обхода введенных США запретительных мер.
Сторонам соглашения необходимо вернуться к более позитивной динамике. Со временем эти стороны должны быть готовы к развитию этой сделки. Однако первым шагом в этом направлении является защита иранской ядерной сделки в том виде, в каком она есть, а также соблюдение всеми сторонами взятых на себя обязательств.
Напомним, 14 июля 2015 года главы МИД Великобритании, Германии, Ирана, Китая, России, Франции и США при участии Евросоюза заключили договорённости об урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном. По словам главы Белого дома, республика нарушала «дух» соглашения.