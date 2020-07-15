Брюссель, , 09:24 — REGNUM Пути спасения ядерной сделки с Ираном, пятная годовщина заключения которой отмечается 14 июля, предложил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье, вышедшей 14 июля в Project Syndicate.

«Отмечая пятую годовщину этого события, мы должны признать простую реальность: без этой сделки Иран уже мог бы разработать ядерное оружие, что стало бы еще одним источником нестабильности в и без того нестабильном регионе», — подчеркнул дипломат.

Боррель указал на то, что на сегодняшний день сделка находится под ударом со многих сторон. Он уверен, что сохранение сделки крайне необходимо «по меньшей мере по двум причинам». Во-первых, в прошлый раз на достижение соглашения с исламской республикой ушло более 12 лет.

«Если спасти сделку не удастся, не будет никакого ни всеобъемлющего, ни эффективного альтернативного плана», — обратил внимание глава европейской дипломатии.

Во-вторых, по словам дипломата, СВПД стал не только символическим успехом, он дал и свои плоды. В частности, благодаря беспрецедентному доступу для экспертов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты удалось подтвердить соблюдение Тегераном своих обязательств в рамках сделки.

В связи с этим ЕС и другие партнеры пошли на отмену санкций. Международная изоляция Ирана подходила к концу, что создает условия для восстановления нормальных экономических и торговых отношений с остальным миром. Однако в мае 2018 года США решили выйти из СВПД и восстановить санкции в соответствии с новой стратегией «максимального давления».

Хотя восстановление санкций США явно имело негативные последствия для экономики и населения Ирана, Иран продолжал придерживаться соглашения еще 14 месяцев. Теперь же Иран снова накапливает тревожные уровни обогащенного урана и приобретает новые ядерные технологии. Всё это крайне разрушительно действует на соглашение.

«Как нынешний координатор СВПД, я буду продолжать работать со всеми остальными участниками сделки, а также со всем международным сообществом. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить то, что мы достигли пять лет назад, и примем меры, чтобы сделка оставалась эффективной», — подчеркнул он.

Глава дипломатии ЕС указал на то, что важно помнить, что иранская ядерная программа остается под пристальным вниманием, и ее мирный характер постоянно проверяется. Благодаря режиму инспекций МАГАТЭ, по-прежнему имеется много сведений о ядерной программе Ирана, даже в нынешних условиях. Тем не менее если соглашение будет расторгнуто окончательно, у международного сообщества не будет возможности следить за процессами в ядерной программе республики.

«Я твердо верю, что СВПД стал ключевым компонентом глобальной архитектуры нераспространения, поэтому я продолжаю призывать все стороны сохранять приверженность его полному осуществлению», — отметил он.

«Иран, со своей стороны, должен вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств», — добавил он, подчеркнув, что у Тегерана тем не менее должна быть возможность извлечь экономические выгоды, предусмотренные в соглашении.

В связи с этим Боррель напомнил о мерах, принятых ЕС для обхода введенных США запретительных мер.

«Уже приняв меры по защите наших компаний от экстерриториальных санкций США, мы в Европе можем сделать больше, чтобы удовлетворить ожидания Ирана в отношении законной торговли», — заявил дипломат.

Сторонам соглашения необходимо вернуться к более позитивной динамике. Со временем эти стороны должны быть готовы к развитию этой сделки. Однако первым шагом в этом направлении является защита иранской ядерной сделки в том виде, в каком она есть, а также соблюдение всеми сторонами взятых на себя обязательств.

Напомним, 14 июля 2015 года главы МИД Великобритании, Германии, Ирана, Китая, России, Франции и США при участии Евросоюза заключили договорённости об урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе в одностороннем порядке из ядерной сделки с Ираном. По словам главы Белого дома, республика нарушала «дух» соглашения.