Ташкент, , 09:23 — REGNUM Министры иностранных дел Китая и стран Туркестана обсудят совместные меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в Telegram-канале министерства иностранных дел Узбекистана.

Первая министерства встреча «Китай — Средняя Азия» состоится в формате видеоконференции 16 июля. Главы внешнеполитических ведомств КНР, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении обсудят вопросы региональной безопасности и экономического роста.

Отметим, среди стран Туркестана наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане — 63 514. В Узбекистане обнаружено 14 293 случая, в Киргизии — 11 977, в Таджикистане — 6595.

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