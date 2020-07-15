Киев, , 09:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отдает страну под контроль «международных финансовых спекулянтов», заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко. Соответствующее сообщение 14 июля размещено на странице политика в соцсети Facebook.

«Президентское большинство в Верховной раде стало послушным инструментом, с помощью которого Владимир Зеленский передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов, лишает людей права управлять собственной жизнью», — написала в своем сообщении Тимошенко.

Также она отметила, что таковы итоги работы Верховной рады за год и что это является их печальным итогом.

При этом лидер «Батькивщины» указала, что, по ее мнению, основой работы для пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде стали «лоббистские коррупционные законы», предназначенные «для иностранных мошенников».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (вторая по величине фракция в Верховной раде) приняли участие в международном межпартийном круглом столе на тему «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19».