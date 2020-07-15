Париж, , 09:16 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс представит план действий правительства на ближайшие месяцы, сообщает Le Figaro.

Стало известно, что после интервью президента Эммануэля Макрона премьер-министр выступит перед Национальной ассамблеей в среду днем, 15 июля 2020 года, и объявит план действий, который обещает быть особенно сложным на фоне кризиса в области здравоохранения и экономики.

«Это встреча с самим собой, вы должны чувствовать страну, чтобы соответствовать руководящим принципам главы государства, а затем осознать, что вы должны сделать конкретные вещи, потому что «у нас есть 600 дней» до конца пятилетнего срока», — заявил Жан Кастекс журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции дал интервью, в котором подробно изложил свой план действий для борьбы с кризисом.

Подробнее в материале: Макрон изложил план действий для борьбы с кризисом

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