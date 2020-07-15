Берлин, , 09:08 — REGNUM Письмо с призывом отказаться от санкций из-за газопровода «Северный поток — 2» направил в Конгресс США глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Письмо направлено спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, главам нескольких комитетов Конгресса и инициаторам новых санкций против строительства газопровода.

«Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые были приняты внутри ЕС демократическим путем», — сказал Эрнст. Он отметил, что санкции подрывают трансатлантическое партнерство и вредят репутации США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Сенат Конгресса США внесен законопроект о расширении и уточнении санкций против строительства газопровода «Северный поток —2». Законопроект направлен на блокировку завершения строительства газопровода.

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