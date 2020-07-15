Тбилиси, , 09:25 — REGNUM Европарламенту нужно постоянно следить за ситуацией в Грузии для ее скорейшей евроинтеграции. С таким заявлением 14 июля выступил перед журналистами глава МИД Грузии Давид Залкалиани после встречи с коллегой из Эстонии Свеном Миксером, сообщает телеканал «Имеди».

"Необходимо, чтобы Европарламент постоянно был сосредоточен на нашем регионе, на проблемах Грузии, потому что послания Европейского парламента руководителям стран-членов ЕС очень важны для них, они прислушаются к призывам своих парламентариев и переведут их в практическое измерение», — сказал Залкалиани.

Он также рассказал, что на встрече с главой эстонского МИД обсудил безопасность в Черноморском регионе и поддержку, оказанную Грузии со стороны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, Эстония стала одной из стран, с которыми Грузия договорилась о взаимном открытии границ для граждан без карантинных ограничений.

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