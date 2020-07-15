Киев, , 09:07 — REGNUM Ряд народных депутатов фракции «Слуга народа» заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект о якобы возвращении возможности обучения на русском языке в школах страны.

Соответствующее заявление было обнародовано вечером 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что партия «Слуга народа» возникла и завоевала доверие избирателей как политическая сила, базовыми ценностями которой является толерантность, уважение к мнению каждого гражданина, стремление широкого консенсуса.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский. Среди нас есть русскоговорящие», — подчеркивают депутаты.

Вместе с тем, отмечается в заявлении, инициаторы обращения «полностью осознают» тот факт, что именно развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии, и верховенство права.

«Без защиты этих базовых составляющих общественного единства прогресс в Украине невозможен. Поэтому заявляем, что законопроект… противоречит нашим убеждениям и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решения общегосударственных задач общественного развития», — подчеркивают соратники Зеленского.

По состоянию на утро заявление подписали порядка 30 депутатов «Слуги народа», при том что фракция насчитывает около 245 парламентариев.

ИА REGNUM напоминает, что на согласительном совете 13 июля было объявлено, что на этой неделе Верховная рада рассмотрит законопроект, якобы возвращающий возможность учиться и говорить на русском языке в школах страны. Ряд фракций Рады — в частности, «Голос» и «Европейская солидарность» — призывают «все украинские силы» объединиться, а партию Зеленского «Слуга народа» — «не сеять московский ветер».