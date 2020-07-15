Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Бывший министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс, претендовавший на кресло сенатора от штата Алабама, проиграл первичные выборы Республиканской партии. Об этом сообщает газета The New York Times.

По итогам обработки 92% бюллетеней Сешнс набрал 38,8% голосов жителей Алабамы. Его соперник, бывший тренер по американскому футболу в Обернском университете Томми Табервилл, заручился поддержкой 61,2% избирателей.

Табервилл продолжит борьбу за место сенатора, в ноябре его соперником станет демократ Даг Джонс, представляющий Алабаму в верхней палате Конгресса США с начала 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Сешнс был отправлен в отставку президентом Дональдом Трампом. Поводом стало решение генпрокурора о проведении независимого расследования из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года, которое приписывалось России.

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