Саратов, , 09:07 — REGNUM С 15 июля текущего года на Романа Ковальского возложено исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Саратовской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Радаев.

ИА REGNUM напоминает, Ковальский до недавнего времени был депутатом областной думы. Накануне стало известно о том, что действующий министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева покинула пост по собственному желанию, который занимала с 2015 года.

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